WTA Nottingham 2022: si distinguono Garcia e Riske sull’erba inglese. Martincova nei quarti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mercoledì in archivio per quel che concerne il torneo WTA di Nottingham. sull’erba britannica sono cinque gli incontri in scena, escluso quello di Camila Giorgi con la britannica Harriet Dart (seconda sfida per la marchigiana con una padrona di casa). Solo conclusioni in due set oggi. Piede giusto per la ceca Tereza Martincova, che elimina la numero 8 del seeding, la polacca Magda Linette, per 6-2 7-6(3). Per lei ci sarà, nei quarti di finale, la cinese Shuai Zhang, vittoriosa con un punteggio del tutto simile sulla britannica Jodie Burrage, 6-2 7-6(4). LIVE Camila Giorgi-Dart 7-5, Wta Nottingham 2022 in DIRETTA: l’azzurra conquista il primo set Ancora a livello di secondo turno, la svizzera Viktorija Golubic si sbarazza di una delle veterane del tennis britannico, Heather Watson, due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mercoledì in archivio per quel che concerne il torneo WTA dibritannica sono cinque gli incontri in scena, escluso quello di Camila Giorgi con la britannica Harriet Dart (seconda sfida per la marchigiana con una padrona di casa). Solo conclusioni in due set oggi. Piede giusto per la ceca Tereza, che elimina la numero 8 del seeding, la polacca Magda Linette, per 6-2 7-6(3). Per lei ci sarà, neidi finale, la cinese Shuai Zhang, vittoriosa con un punteggio del tutto simile sulla britannica Jodie Burrage, 6-2 7-6(4). LIVE Camila Giorgi-Dart 7-5, Wtain DIRETTA: l’azzurra conquista il primo set Ancora a livello di secondo turno, la svizzera Viktorija Golubic si sbarazza di una delle veterane del tennis britannico, Heather Watson, due ...

