Via Caracciolo, cede balaustra: ragazza di 20 anni cade nel vuoto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tragedia sfiorata in via Caracciolo, dove una ragazza di 20 anni è caduta da un'altezza di 3 metri a causa del cedimento di una balaustra. "Ci vorrebbe una sana manutenzione ordinaria. Un'azione determinata non solo delle forze dell'ordine ma di tutti coloro che operano nelle pubbliche amministrazioni. Invece ogni giorno è una resa e ci

