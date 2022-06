Ultime Notizie – Vaccino aggiornato per Omicron, quando arriva e come funziona (Di mercoledì 8 giugno 2022) Potrebbe arrivare alla fine dell’estate il Vaccino anti-Covid aggiornato alle varianti Omicron del Sars-Cov-2. Ad annunciarlo è Moderna illustrando alcuni promettenti risultati dello studio di fase 2/3 che “ha soddisfatto tutti gli endpoint primari” fissati per il trial. Un richiamo da 50 microgrammi del candidato booster anti-Covid bivalente (mRNA-1273.214) ha “dimostrato, un mese dopo la somministrazione – spiega l’azienda farmaceutica – una risposta superiore in termini di anticorpi contro la variante Omicron di Sars-CoV-2 rispetto al Vaccino originale di Moderna (mRNA-1273)”. “Siamo entusiasti di condividere l’analisi preliminare dei dati sull’mRNA-1273.214? che “rappresenta un’innovazione nella lotta contro Covid”, ha spiegato in una nota Stéphane Bancel, Ceo di Moderna. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Potrebbere alla fine dell’estate ilanti-Covidalle variantidel Sars-Cov-2. Ad annunciarlo è Moderna illustrando alcuni promettenti risultati dello studio di fase 2/3 che “ha soddisfatto tutti gli endpoint primari” fissati per il trial. Un richiamo da 50 microgrammi del candidato booster anti-Covid bivalente (mRNA-1273.214) ha “dimostrato, un mese dopo la somministrazione – spiega l’azienda farmaceutica – una risposta superiore in termini di anticorpi contro la variantedi Sars-CoV-2 rispetto aloriginale di Moderna (mRNA-1273)”. “Siamo entusiasti di condividere l’analisi preliminare dei dati sull’mRNA-1273.214? che “rappresenta un’innovazione nella lotta contro Covid”, ha spiegato in una nota Stéphane Bancel, Ceo di Moderna. ...

