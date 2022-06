Ultime Notizie Roma del 08-06-2022 ore 20:10 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale dalla redazione è da parte di Francesco in studio una donna di 42 anni di origine serba Lidia milinkovic stata uccisa Vicenza colpa di pistola dall’ex compagno l’omicidio avvenuto in strada nel quartiere Gogna un’area periferica della città ai piedi dei colli in tutto il Veneto e caccia all’Uomo che secondo gli investigatori armato è pericoloso dandosi alla fuga ha fatto esplodere due ordini sulla qui natura sono ancora in corso degli accertamenti un’auto ha investito diverse persone nel cuore di charlottenburg almeno una persona è morta mentre S Vigili del Fuoco intervenuti feriti sarebbero 12 l’automobilista anche tentato la fuga ma poi è stato arrestato non è chiaro Se c’è stato un gesto volontario vittime un insegnante che si trova insieme ai suoi alunni siamo pronti a lavorare per mettere in sicurezza l’uscita delle navi dai porti del ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022)dailynews radiogiornale dalla redazione è da parte di Francesco in studio una donna di 42 anni di origine serba Lidia milinkovic stata uccisa Vicenza colpa di pistola dall’ex compagno l’omicidio avvenuto in strada nel quartiere Gogna un’area periferica della città ai piedi dei colli in tutto il Veneto e caccia all’Uomo che secondo gli investigatori armato è pericoloso dandosi alla fuga ha fatto esplodere due ordini sulla qui natura sono ancora in corso degli accertamenti un’auto ha investito diverse persone nel cuore di charlottenburg almeno una persona è morta mentre S Vigili del Fuoco intervenuti feriti sarebbero 12 l’automobilista anche tentato la fuga ma poi è stato arrestato non è chiaro Se c’è stato un gesto volontario vittime un insegnante che si trova insieme ai suoi alunni siamo pronti a lavorare per mettere in sicurezza l’uscita delle navi dai porti del ...

