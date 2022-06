Ucraina | Mariupol in quarantena per l’allarme colera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022), oltre alle critiche condizioni in cui versa a causa dei continui attacchi subiti, si sta ora trasformando in una vera e propria bomba sanitaria ad orologeria. I russi avrebbero quindi iniziato a mettere la città diina causa di un allarmeche ha colpito diverse aree e che preannuncia una rapida diffusione. Sembra infatti essersi negli scorsi giorni diffusa un’epidemia dinella città conquistata dai russi dopo un lungo assedio. La condanna a morte diLe condizioni in cui riversacontinuano a peggiorare, come fosse condannata a quella stessa pena di morte di cui la Duma discute in questi giorni e che si intende ristabilire. Stando alle fonti ucraine, mancherebbero cibo e acqua mentre i corpi delle ...