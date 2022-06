Tu pensi che io cambi sesso, io dico che mi scelgo un nome (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel mio nome è un documentario e un podcast. È il film che Elliot Page, attore e attivista, suo produttore esecutivo, vorrebbe che tutti vedessero. È la storia di quattro ragazzi trans che Nicolò Bassetti, regista e produttore (ideatore di Sacro GRA, Leone d'oro al miglior film nel 2013), ha voluto raccontare dopo aver ricevuto una lettera da suo figlio Matteo. Scriveva: sono trans e voglio intraprendere una transizione di genere. Fidati di quello che sto dicendo, anche se in questo momento non capisci tutto. E stammi vicino. «Era indirizzata soprattutto a me», dice Bassetti. Quel soprattutto non escludeva la madre, i fratelli e le sorelle, la nuova compagna del padre. Enfatizzava piuttosto le intenzioni: te lo devo dire io, perché in questo mondo, fatto così, non hai gli strumenti per capire quello che succede. Nel mio nome, presentato all’ultimo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel mioè un documentario e un podcast. È il film che Elliot Page, attore e attivista, suo produttore esecutivo, vorrebbe che tutti vedessero. È la storia di quattro ragazzi trans che Nicolò Bassetti, regista e produttore (ideatore di Sacro GRA, Leone d'oro al miglior film nel 2013), ha voluto raccontare dopo aver ricevuto una lettera da suo figlio Matteo. Scriveva: sono trans e voglio intraprendere una transizione di genere. Fidati di quello che sto dicendo, anche se in questo momento non capisci tutto. E stammi vicino. «Era indirizzata soprattutto a me», dice Bassetti. Quel soprattutto non escludeva la madre, i fratelli e le sorelle, la nuova compagna del padre. Enfatizzava piuttosto le intenzioni: te lo devo dire io, perché in questo mondo, fatto così, non hai gli strumenti per capire quello che succede. Nel mio, presentato all’ultimo ...

