Traffico Roma del 08-06-2022 ore 20:00 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Luceverde Roma Bentrovati a questo giuramento da Simone Cerchiara incidente in questa giornata sulla tangenziale dopo l’incidente di ore fa all’altezza di via dei Campi Sportivi verso la Salaria ora un incidente all’uscita di di Quinto sempre in questa direzione di conseguenza congestionato il Traffico sulla tangenziale Tra Corso Francia e Tor di Quinto Traffico intenso sulla Cassia coda in zona la Giustiniana verso la storta e contenzione a Grottarossa direzione Corso Francia sulla via Cristoforo Colombo Troll Ardeatine l’ostiense code verso San Giovanni a Teduccio non tratto di carreggiata quello sulla corsia centrale con olio sull’asfalto sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Traffico in testo trapuntine Ardeatina trasporti metro a chiusa per guasto la stazione di Repubblica dettagli di queste altre notizie ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022) LuceverdeBentrovati a questo giuramento da Simone Cerchiara incidente in questa giornata sulla tangenziale dopo l’incidente di ore fa all’altezza di via dei Campi Sportivi verso la Salaria ora un incidente all’uscita di di Quinto sempre in questa direzione di conseguenza congestionato ilsulla tangenziale Tra Corso Francia e Tor di Quintointenso sulla Cassia coda in zona la Giustiniana verso la storta e contenzione a Grottarossa direzione Corso Francia sulla via Cristoforo Colombo Troll Ardeatine l’ostiense code verso San Giovanni a Teduccio non tratto di carreggiata quello sulla corsia centrale con olio sull’asfalto sul Raccordo Anulare in carreggiata esternain testo trapuntine Ardeatina trasporti metro a chiusa per guasto la stazione di Repubblica dettagli di queste altre notizie ...

Advertising

sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea convenzionale Firenze - Roma: dalle ore 19.27 traffico ferrov… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Incis… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Nord (Km 279,9) e A1 Svincolo… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Nord (Km 279,9) e A1 Svincolo Fire… - muoversintoscan : ?? Sulla #A1 in direzione Roma ci sono code in uscita a #Firenze Sud per lavori e rallentamenti tra Firenze Sud e… -