Torna il Salone del mobile, l'evento più internazionale di Milano alla 60esima edizione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dimostrare che è possibile e necessario Tornare a realizzare grandi eventi internazionali in presenza, fondendo criteri di sostenibilità e attenzione ambientale con la produzione d'arredo. Questo l'obiettivo della 60a edizione del Salone del mobile.Milano 2022 Dal 7 al 12 giugno, alla Fiera Milano Rho, si svolgerà la 60a edizione del Salone del mobile.Milano 2022. Quest'anno la manifestazione punta sui temi della qualità, innovazione, bellezza e, oggi più che mai, sostenibilità. L'appuntamento è molto atteso per la città, che da sempre nella settimana del design accoglie visitatori, aziende, eccellenze nazionali e internazionali. Sarà davvero la ripartenza dell'evento grande e ...

