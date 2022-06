“Spente due telecamere”. L’avvertimento sul nucleare iraniano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il dossier Iran è uno di quei problemi striscianti che il mondo non riesce a risolvere. Teheran continua a essere un punto interrogativo, lo è sia la sua agenda sia soprattutto il suo programma nucleare. Eppure da anni non si riesce a capire come porre fine a una controversia che rappresenta un tema irrisolto (e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il dossier Iran è uno di quei problemi striscianti che il mondo non riesce a risolvere. Teheran continua a essere un punto interrogativo, lo è sia la sua agenda sia soprattutto il suo programma. Eppure da anni non si riesce a capire come porre fine a una controversia che rappresenta un tema irrisolto (e InsideOver.

"Spente due telecamere". L'avvertimento sul nucleare iraniano

L'Iran spegne le telecamere di sorveglianza dell'Aiea nei suoi siti nucleari Due le telecamere che saranno spente. "L'Iran finora ha avuto un'ampia cooperazione con l'Aiea, ma l'agenzia non solo è stata ingrata, ma ha considerato la buona volontà dell'Iran come un dovere"

Incendio distrugge baracca e due roulotte PISA. Una baracca a fuoco con le fiamme che hanno interessato anche due roulotte e un camper sul viale D'Annunzio poco prima delle 11 di mercoldì 8 giugno. Nessuna persona ferita o che sia stata porta