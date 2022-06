Salernitana, l’ultima idea per l’attacco viene dal Verona! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prima il Milan, poi la Juventus, adesso un’altra squadra potrebbe inserirsi nelle trattative che condurrebbero Giovanni Simeone lontano da Verona. Già, perché nonostante la grande stagione vissuta all’Hellas Verona, il cartellino del figlio d’arte è in procinto di essere riscattato dagli scaligeri dal Cagliari, per poi sedersi al tavolo delle trattative ed ascoltare quale delle tante può far contento sia Setti che il giocatore. Giovanni Simeone (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)l’ultima squadra ad inserirsi nella corsa all’argentino è la Salernitana. I campani, nonostante la pesante perdita di un direttore sportivo del calibro di Walter Sabatini, stanno già avviando i contratti per sostituirlo con Riccardo Bigon, che in Campania ha già lavorato visto il suo passato al Napoli. Sia il presidente che il neo dirigente sarebbero d’accordo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prima il Milan, poi la Juventus, adesso un’altra squadra potrebbe inserirsi nelle trattative che condurrebbero Giovanni Simeone lontano da Verona. Già, perché nonostante la grande stagione vissuta all’Hellas Verona, il cartellino del figlio d’arte è in procinto di essere riscattato dagli scaligeri dal Cagliari, per poi sedersi al tavolo delle trattative ed ascoltare quale delle tante può far contento sia Setti che il giocatore. Giovanni Simeone (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)squadra ad inserirsi nella corsa all’argentino è la. I campani, nonostante la pesante perdita di un direttore sportivo del calibro di Walter Sabatini, stanno già avviando i contratti per sostituirlo con Riccardo Bigon, che in Campania ha già lavorato visto il suo passato al Napoli. Sia il presidente che il neo dirigente sarebbero d’accordo ...

Advertising

JulcaRainbow : @fabriziobocca1 Diciamo l'ultima? #ederson , preso a 6 milioni a gennaio. Richiesto da #Inter e #PSG per una cifra… - SenexViator : @ilRomanistaweb Dopo l'ultima sceneggiata contro la panchina della Roma, in Roma Salernitana, ogni volta che lo sen… - ferlito_fabio : 3.6.1990 9 anni. La mia prima partita allo stadio. L'ultima partita al Vestuti. Da lì nacque tutto. #Salernitana… - ferlito_fabio : @Belluccismo L anno che salimmo in B nel 1994/95 la Salernitana sfiorò la A perdendo a Bergamo l'ultima giornata. L… - GiancarloCresci : @Sonia28040297 @francesca_turco E la vomitata di bile dopo l’ultima Roma-Salernitana te la sei dimenticata? -