Salario minimo | Bellanova | ' misura importante per armonizzare trattamento in Ue'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Saluto con grande favore la direttiva europea sul Salario minimo che ritengo muova, innanzitutto, dalla necessità di portare a omogeneità e armonizzare le differenti e spesso stridenti condizioni del lavoro salariato nei diversi Paesi in questo modo affrontando anche il tema della forte disparità dei trattamenti economici e dunque della concorrenza interna". Così la copresidente di Italia Viva Teresa Bellanova, Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. "Un passo in avanti straordinario e importante, che avevamo più volte sollecitato negli anni scorsi anche a proposito dei fenomeni di delocalizzazione interna all'Unione e di conseguente dumping economico. Quanto alla situazione italiana, affrontare il tema con più sobrietà e meno clamore retorico sarebbe già ...

