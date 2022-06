Rischio incendi a Fiumicino, Feola (FdI): “Preservare la pineta di Pesce Luna e le aree verdi del territorio” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fiumicino – “Dopo gli incendi scoppiati in queste settimane, l’ultimo nella giornata di ieri a Parco Leonardo, nel nostro territorio è necessario monitorare costantemente le aree verdi e cercare di sorvegliare le aree critiche, affinché non si torni a delle situazioni fuori controllo”. A dichiararlo in una nota stampa, è il presidente del circolo territoriale Fratelli d’Italia – Patria e Libertà 4 aprile 1992 Roberto Feola. “Non possiamo permetterci nuove situazioni di pericolo – prosegue Feola – dati gli avvenimenti passati, basti pensare all’incendio della pineta in via del Pesce Luna che distrusse una grande parte di area verde mettendo in pericolo anche i residenti del ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022)– “Dopo gliscoppiati in queste settimane, l’ultimo nella giornata di ieri a Parco Leonardo, nel nostroè necessario monitorare costantemente lee cercare di sorvegliare lecritiche, affinché non si torni a delle situazioni fuori controllo”. A dichiararlo in una nota stampa, è il presidente del circolo territoriale Fratelli d’Italia – Patria e Libertà 4 aprile 1992 Roberto. “Non possiamo permetterci nuove situazioni di pericolo – prosegue– dati gli avvenimenti passati, basti pensare all’o dellain via delche distrusse una grande parte di area verde mettendo in pericolo anche i residenti del ...

