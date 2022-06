Ragazzo ucraino usa il drone giocattolo per individuare un convoglio russo (poi distrutto). Kiev: «È un eroe» (Di mercoledì 8 giugno 2022) È diventato un eroe per la resistenza ucraina e la sua storia ora sta facendo il giro del mondo. Andrii Pokrasa, un Ragazzo di 15 anni che vive alla periferia di Kiev, ha usato il... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 8 giugno 2022) È diventato unper la resistenza ucraina e la sua storia ora sta facendo il giro del mondo. Andrii Pokrasa, undi 15 anni che vive alla periferia di, ha usato il...

