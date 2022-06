Proroga supplenze ATA: è possibile rinunciare (Di mercoledì 8 giugno 2022) Con nota 21550 del 6 giugno il Ministero dell'Istruzione autorizza la Proroga delle supplenze ATA per lìanno scolastico 2021/22 nei "casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 giugno 2022) Con nota 21550 del 6 giugno il Ministero dell'Istruzione autorizza ladelleATA per lìanno scolastico 2021/22 nei "casi di effettiva necessità qualora non siaassicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale" L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Proroga supplenze ATA, Ministero emana nota: fuori i contratti Covid. Normativa, criteri ed esigenze per ogni profi… - TecnicaScuola : Supplenze del personale ATA, proroga possibile in caso di effettiva necessità -- - scuolainforma : ATA, Nota Ministero Istruzione su proroga contratti supplenze - ProDocente : Supplenze del personale ATA, proroga possibile in caso di effettiva necessità - ProDocente : Supplenze ATA, proroga contratti per esami di Stato e recupero debiti. Le indicazioni del Ministero [NOTA] -