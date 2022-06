Advertising

bizcommunityit : Porsche fonderà sei startup legate alla mobilità entro il 2025 #startup -

QN Motori

e UP. Labs sono già al lavoro sulle prime due società e debutteranno entro la fine di quest'anno. Queste startup lavoreranno su progetti di tecnologia avanzata pensati per la mobilità del ...e UP. Labs sono già al lavoro sulle prime due società e debutteranno entro la fine di quest'anno. Queste startup lavoreranno su progetti di tecnologia avanzata pensati per la mobilità del ... Porsche fonderà sei startup legate alla mobilità entro il 2025