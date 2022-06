Advertising

tuttoteKit : #PocketBook Era: il nuovo e-reader impermeabile/audio #EBook #tuttotek - bitcityit : PocketBook: la nuova ERA degli ebook: Lettore ebook ma anche MP3/Audiobook ergonomico e waterproof. E' disponibile… - fainformazione : Ufficiale il nuovo ebook reader PocketBook Era con speaker integrati È tornato a farsi vivo il marchio PocketBook… - fainfoscienza : Ufficiale il nuovo ebook reader PocketBook Era con speaker integrati È tornato a farsi vivo il marchio PocketBook… - AmePhenix : Ufficiale il nuovo #ebook reader #PocketBook Era con #speaker integrati -

tuttoteK

... le novità di iOS 16 e non solo innovazione News Smart Device, l'e - reader con altoparlanti innovazione I telefoni 5G sono cresciuti del 60% nel 2021 Di Roberta De Gasperi Pubblicato ...è ideale per leggere a bordo piscina: grazie alla resistenza acqua IPX8 l'e - reader può essere infatti immerso in acqua dolce fino a una profondità di 2 metri, per un massimo di 60 ... PocketBook Era: il nuovo e-reader impermeabile/audio Pocketbook has totally redesigned the new Era e-reader. It looks unlike any other model they have ever produced. Gone are the buttons on the bottom of the screen and they now have touchscreen ...Lettore ebook ma anche MP3/Audiobook ergonomico e waterproof. E' disponibile in due versioni con colori e tagli di memoria interna diversi.