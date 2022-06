Palermo, rissa tra tifosi in fila per compare i biglietti della finale col Padova: interviene la polizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Caos a Palermo a pochi giorni dalla finale contro il Padova per approdare in Serie B in programma domenica. Davanti allo stadio Renzo Barbera e a San Lorenzo Mercato, in due punti vendita per l’acquisto dei biglietti, alcuni tifosi in coda hanno provocato una rissa per la precedenza: nonostante fosse stata stilata una lista, c’è chi ha insistito per passare avanti e si è innescato un piccolo parapiglia E’ intervenuta la polizia per riportare la calma. In più, si è aggiunto un problema tecnico ai sistemi informatici, come riporta l’Ansa, che ha fatto aumentare la tensione tra i tifosi in fila, alcuni addirittura sul posto già dalla notte per essere certi di accaparrarsi i ticket andati sold out in due ore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Caos aa pochi giorni dallacontro ilper approdare in Serie B in programma domenica. Davanti allo stadio Renzo Barbera e a San Lorenzo Mercato, in due punti vendita per l’acquisto dei, alcuniin coda hanno provocato unaper la precedenza: nonostante fosse stata stilata una lista, c’è chi ha insistito per passare avanti e si è innescato un piccolo parapiglia E’ intervenuta laper riportare la calma. In più, si è aggiunto un problema tecnico ai sistemi informatici, come riporta l’Ansa, che ha fatto aumentare la tensione tra iin, alcuni addirittura sul posto già dalla notte per essere certi di accaparrarsi i ticket andati sold out in due ore. SportFace.

