Orlando: “Affrontare subito il tema dei salari, serve un salto di qualità” (Di mercoledì 8 giugno 2022) FABRIANO – “Sono preoccupato ma non pessimista. Si apre una fase difficile nella quale ci saranno molte cose destinate a cambiare, ma che dà anche a un territorio come questo nuove opportunità”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando (Pd), a Fabriano per un appuntamento elettorale a sostegno della candidata a sindaca Daniela Ghergo. “Negli ultimi 5 anni, calo demografico molto forte in Italia e un milione di giovani che hanno lasciato il proprio paese per andare a lavorare in altri Paesi dell’Ue. – ha ricordato – E questo perché negli ultimi 30 anni i salari invece che salire, sono calati, unico Paese europeo. Occorre invertire questo trend”. Secondo il ministro Orlando servono gli strumenti per Affrontare il futuro. “Abbiamo fatto una riforma degli ammortizzatori sociali e una legge ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 giugno 2022) FABRIANO – “Sono preoccupato ma non pessimista. Si apre una fase difficile nella quale ci saranno molte cose destinate a cambiare, ma che dà anche a un territorio come questo nuove opportunità”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea(Pd), a Fabriano per un appuntamento elettorale a sostegno della candidata a sindaca Daniela Ghergo. “Negli ultimi 5 anni, calo demografico molto forte in Italia e un milione di giovani che hanno lasciato il proprio paese per andare a lavorare in altri Paesi dell’Ue. – ha ricordato – E questo perché negli ultimi 30 anni iinvece che salire, sono calati, unico Paese europeo. Occorre invertire questo trend”. Secondo il ministroservono gli strumenti peril futuro. “Abbiamo fatto una riforma degli ammortizzatori sociali e una legge ...

