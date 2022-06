NXT 07 06 2022 Guess who’s back?

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Buongiorno amici di ZW e benvenuti a questo nuovo episodio di NXT! In Your House è ormai passato ed è stato un evento ricco di sorprese, soprattutto per quanto riguarda i titoli di coppia: i Creed Brothers hanno finalmente conquistato le cinture e Carmelo Hayes ha riconquistato il Nord American Championship. La puntata infatti si apre con un riassunto generale di In Your House, con le immagini più belle dello show. PROMO: Carmelo Hayes è il primo ad apparire sulla scena. Lui e Trick Williams sono al settimo cielo, per i due le cose non potrebbero andare meglio di così. Hayes ammette che Grimes gli ha dato filo da torcere, ma Hayes alla fine ne è uscito vincitore. I due sono interrotti però da Solo Sikoa, che si congratula con Hayes ma al contempo è pronto per combattere e sconfiggere il campione. Trick Williams ferma subito Sikoa, affermando che l’accordo che aveva con Grimes, ...