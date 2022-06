“Non è L’Arena”, cos’è successo a Massimo Giletti: il sospetto di Myrta Merlino (Di mercoledì 8 giugno 2022) Myrta Merlino ha commentato la puntata di lunedì, 7 giugno, di “Non è L’Arena”, che ha condotto insieme a Massimo Giletti, in collegamento da Mosca. La conduttrice ha avuto un difficile dibattito con la portavoce di Lavrov, Maria Zakharova. Myrta Merlino ha definito l’intervista “solo un’attività di propaganda violenta”. Inoltre la conduttrice ha notato che Giletti ha avuto il malore e ha avuto un terribile sospetto. “Non è L’Arena”, Myrta Merlino intervista Maria Zakharova Myrta Merlino ha ammesso che per quanto sia stata dura l’intervista, è importante che i giornalisti forniscano ai telespettatori ogni punto di vista possibile su questa guerra. ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 8 giugno 2022)ha commentato la puntata di lunedì, 7 giugno, di “Non è”, che ha condotto insieme a, in collegamento da Mosca. La conduttrice ha avuto un difficile dibattito con la portavoce di Lavrov, Maria Zakharova.ha definito l’intervista “solo un’attività di propaganda violenta”. Inoltre la conduttrice ha notato cheha avuto il malore e ha avuto un terribile. “Non è”,intervista Maria Zakharovaha ammesso che per quanto sia stata dura l’intervista, è importante che i giornalisti forniscano ai telespettatori ogni punto di vista possibile su questa guerra. ...

rusembitaly : ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al progra… - Piu_Europa : Ieri a Non è l’Arena si è forse raggiunto il punto più basso dei talk show. 35 minuti di vera e propria propaganda… - ilfoglio_it : 'Mi ritrovo in un asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere'. Alessandro Sallusti ieri era o… - MatMaz72 : Non è l'Arena, Giletti rischia grossissimo: 'Pare che Urbano Cairo...', rivolta fatale dopo Mosca? - achene_paolo : RT @Michele_Arnese: “Rinuncio al compenso pattuito e me ne vado”. Ah, ma quindi a Non è l’arena di Giletti gli ospiti sono pure pagati?! -

