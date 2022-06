Nessuna trattativa chiusa: le ultime su Bernardeschi al Napoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) In questi giorni, sono aumentate sempre di più le voci relative ad un possibile arrivo di Federico Bernardeschi a Napoli. Il giocatore si è appena svincolato dalla Juventus, con cui non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto. Bernardeschi ha lasciato i bianconeri dopo 5 anni di militanza fatti di più bassi che alti, soprattutto nell’ultimo periodo. L’esterno si è però preso la soddisfazione di far parte della spedizione azzurra campione d’Europa nella scorsa estate, contribuendo anche con la trasformazione di due rigori nella semifinale e nella finale terminate dai tiri dal dischetto. Foto: Getty Images- Federico Bernardeschi Bernardeschi-Napoli, trattativa ancora in corso Bernardeschi potrebbe arriva per sostituire ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) In questi giorni, sono aumentate sempre di più le voci relative ad un possibile arrivo di Federico. Il giocatore si è appena svincolato dalla Juventus, con cui non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto.ha lasciato i bianconeri dopo 5 anni di militanza fatti di più bassi che alti, soprattutto nell’ultimo periodo. L’esterno si è però preso la soddisfazione di far parte della spedizione azzurra campione d’Europa nella scorsa estate, contribuendo anche con la trasformazione di due rigori nella semifinale e nella finale terminate dai tiri dal dischetto. Foto: Getty Images- Federicoancora in corsopotrebbe arriva per sostituire ...

