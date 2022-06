Negli Stati Uniti è corsa a tre per i diritti Tv della Formula1 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Netflix aspira alla Formula1 MF – Milano Finanza, pagina 10, di Nicola Carosielli. Prima le serie tv, poi i film, ora gli eventi in diretta. Anche Netflix sembra essersi fatta ingolosire dal grande successo che la Formula1 sta ottenendo Negli Stati Uniti, tanto da pensare a un’offerta per aggiudicarsi i diritti tv, a partire dal 2023, per trasmettere le gare in esclusiva. A bussare alla porta di Liberty Media (proprietari della F1) ci sarebbero però anche Espn, attuali detentori dei diritti, NbcUniversal fino addirittura ad Amazon, in Italia già presente nel calcio con la Champions League. Un parterre importante che, non a caso, pare stia già spingendo al rialzo. Attualmente la Disney, proprietaria di Espn, versa 5 milioni di dollari l’anno per ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 8 giugno 2022) Netflix aspira allaMF – Milano Finanza, pagina 10, di Nicola Carosielli. Prima le serie tv, poi i film, ora gli eventi in diretta. Anche Netflix sembra essersi fatta ingolosire dal grande successo che lasta ottenendo, tanto da pensare a un’offerta per aggiudicarsi itv, a partire dal 2023, per trasmettere le gare in esclusiva. A bussare alla porta di Liberty Media (proprietariF1) ci sarebbero però anche Espn, attuali detentori dei, NbcUniversal fino addirittura ad Amazon, in Italia già presente nel calcio con la Champions League. Un parterre importante che, non a caso, pare stia già spingendo al rialzo. Attualmente la Disney, proprietaria di Espn, versa 5 milioni di dollari l’anno per ...

