Mondiale dello sputo del nocciolo di ciliegia | ecco di quanti metri è il record da Guinness dei Primati

(Di mercoledì 8 giugno 2022) C’è un nuovoitaliano da abbattere. Non parliamo dei 9 secondi e 80 centesimi di Marcell Jacobs sui 100. Nemmeno degli oramai storici 11 secondi e 14 centesimi di Manuela Levorato. Perché qui si tratta di rimanere fermi nel punto in cui ci si trova e con tutta la forza che si ha a disposizione sputare undia distanze siderali. Nel comune di Celleno (Viterbo), infatti, dal 10 al 12 giugno, durante la Festa dellasi terrà il Campionatodideldiproveniente esclusivamente dalle prelibate ciliegie di Celleno che va soppesato tra denti e lingua e poi sputato con tutta l’energia possibile dei propri polmoni ad oltre 22...

A Celleno, in provincia di Viterbo, si cerca un nuovo campione mondiale di sputo del nocciolo. La gara si svolge ogni anno in occasione della Festra delle ciliege. In sostanza, il vincitore nazionale ...