Mobilize - Offerta tutto compreso per tassisti e ncc con la novità Limo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una berlina 100% elettrica, progettata per le esigenze di tassisti e ncc, attorno alla quale sono stati aggiunti diversi servizi finanziari e operativi, per fare business senza pensieri. Questa è Limo, uno dei quattro veicoli pensati da Mobilize, la divisione creata dal gruppo Renault, per la mobilità del futuro, in particolare per passeggeri e merci (le altre sono Duo, pensato per il car sharing, Hippo e Bento, per le consegne delle merci). La Limo, realizzata in Cina in partnership con la Jiangling Motors - che abbiamo potuto guidare sulle strade attorno a Madrid - sarà la base dell'Offerta della proposta di Mobilize Driver Solutions, per ora rivolta solo a tassisti e conducenti di ncc, nonché di piccole flotte per i servizi di mobilità. Il servizio parte proprio ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una berlina 100% elettrica, progettata per le esigenze die ncc, attorno alla quale sono stati aggiunti diversi servizi finanziari e operativi, per fare business senza pensieri. Questa è, uno dei quattro veicoli pensati da, la divisione creata dal gruppo Renault, per la mobilità del futuro, in particolare per passeggeri e merci (le altre sono Duo, pensato per il car sharing, Hippo e Bento, per le consegne delle merci). La, realizzata in Cina in partnership con la Jiangling Motors - che abbiamo potuto guidare sulle strade attorno a Madrid - sarà la base dell'della proposta diDriver Solutions, per ora rivolta solo ae conducenti di ncc, nonché di piccole flotte per i servizi di mobilità. Il servizio parte proprio ...

