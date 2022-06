Medvedev si augura la scomparsa dell' occidente e noi dovremmo fidarci del dialogo turco-russo sul grano

Advertising

antonioscacc : M è il numero 2 del Cremlino, ossia colui che dovrebbe prendere il potere ove venisse meno Putin. E c'è qualche fur… -

Ubitennis

... l'arma di ricatto della Russia) aggiungendo che siche aziende del suo paese possano ... l'ex presidente ed ex premier Dmitry. In un articolo aveva paragonato la recente missione a ...Il romano sidi non dover ripetere l'esperienza e, inserito anch'egli nella parte bassa del ...cerchio si stringe visto che in semifinale c'è lo spauracchio Djokovic e in Finale uno tra... Roland Garros: a Wimbledon senza Medvedev e Zverev, a New York senza Djokovic, l’avversario di Rafa Nadal per il Grande Slam è il piede A cosa deve badare Kyiv quando oggi ad Ankara Lavrov parlerà dello sblocco dei porti ucraini ...La ministra per gli Affari regionali a Firenze: "Le dichiarazioni dell'ex presidente russo ricordano le ore più buie della storia del Novecento" ...