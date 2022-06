Mascherine, Costa: “15 giugno via ultime restrizioni” (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive come le Mascherine al chiuso. L’obiettivo del Governo è sempre stato quello di creare le condizioni per una convivenza con il virus” della Covid-19. Lo ha dichiarato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1. “Possiamo liberarci dalla mascherina in questa fase in alcuni contesti, credo che vi sarà un orientamento di conferma sul trasporto pubblico, sui treni a lunga percorrenza e forse ma non è detto sugli aerei”, aveva spiegato ieri Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ospite del ‘Live In’ di SkyTg24. “La situazione, anche alla valutazione della cabina di regia, evidenzia una netta riduzione dell’incidenza cumulativa che si è abbassata a 207 casi su ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il 15credo che andremo a rimuovere lemisure restrittive come leal chiuso. L’obiettivo del Governo è sempre stato quello di creare le condizioni per una convivenza con il virus” della Covid-19. Lo ha dichiarato Andrea, sottosegretario alla Salute, intervenuto a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1. “Possiamo liberarci dalla mascherina in questa fase in alcuni contesti, credo che vi sarà un orientamento di conferma sul trasporto pubblico, sui treni a lunga percorrenza e forse ma non è detto sugli aerei”, aveva spiegato ieri Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ospite del ‘Live In’ di SkyTg24. “La situazione, anche alla valutazione della cabina di regia, evidenzia una netta riduzione dell’incidenza cumulativa che si è abbassata a 207 casi su ...

