LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna in testa con un grandissimo tempo! Ora tocca ai big (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.24 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) fa segnare il quarto tempo al km 11,6. Il norvegese si trova a 22” dal campione del mondo a cronometro. 15.21 Quarto crono all’arrivo per Bruno Armirail (Groupama – FDJ). Il francese chiude con un ritardo di quasi due minuti da Ganna (37.23,270) 15.20 Settimo tempo per l’azzurro Antonio Tiberi (Trek – Segafredo) al primo rilevamento cronometrico (13.24,57). 36” il suo distacco dal leader. 15.19 Questa l’attuale top 10 al traguardo: # Rider Time Avg 1 Ganna Filippo ITA 35.32,58 53.850 2 DURBRIDGE Luke AUS 36.25,94 52.536 3 STEIMLE Jannik GER 37.12,43 51.442 4 CAVAGNA Rémi FRA 37.24,22 51.171 5 GUERNALEC Thibault FRA 37.27,81 51.090 6 HEIDEMANN Miguel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.24 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) fa segnare il quarto tempo al km 11,6. Il norvegese si trova a 22” dal campione del mondo a cronometro. 15.21 Quarto crono all’arrivo per Bruno Armirail (Groupama – FDJ). Il francese chiude con un ritardo di quasi due minuti da(37.23,270) 15.20 Settimo tempo per l’azzurro Antonio Tiberi (Trek – Segafredo) al primo rilevamento cronometrico (13.24,57). 36” il suo distacco dal leader. 15.19 Questa l’attuale top 10 al traguardo: # Rider Time Avg 1ITA 35.32,58 53.850 2 DURBRIDGE Luke AUS 36.25,94 52.536 3 STEIMLE Jannik GER 37.12,43 51.442 4 CAVAGNA Rémi FRA 37.24,22 51.171 5 GUERNALEC Thibault FRA 37.27,81 51.090 6 HEIDEMANN Miguel ...

