LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: prosegue la fuga dei 13 attaccanti. 50 km al traguardo e 4? di vantaggio (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 I fuggitivi pedalano ancora di comune accordo. 14.49 Ultimo pezzo di salita, poi via: picchiata verso Mozzano. 14.45 Il gruppo sta cercando di accorciare il distacco dalla testa della corsa. 14.40 Mancano 50 km al traguardo! 14.36 Meno di 25 km a Mozzano. 14.32 Arrivano in testa al gruppo – intanto – anche gli uomini della Cycling Team Friuli Asd. 14.29 Il distacco del gruppo è di 4’05”. 14.26 In questo momento siamo in un tratto frastagliato di saliscendi. 14.22 Mancano 33 km a Mozzano. 14.18 I tredici in testa intanto proseguono di comune accordo. 14.15 A breve capiremo chi sarà il primo ad aver scollinato in zona Sarnano. 14.11 Ricordiamo chi sono i fuggitivi: Alessandro Fancellu, Alex Martin, Diego Pablo Sevilla (Eolo Kometa), Manuele Boaro (Astana Qazaqstan), Veljko Stojnic (Team ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52 I fuggitivi pedalano ancora di comune accordo. 14.49 Ultimo pezzo di salita, poi via: picchiata verso Mozzano. 14.45 Il gruppo sta cercando di accorciare il distacco dalla testa della corsa. 14.40 Mancano 50 km al! 14.36 Meno di 25 km a Mozzano. 14.32 Arrivano in testa al gruppo – intanto – anche gli uomini della Cycling Team Friuli Asd. 14.29 Il distacco del gruppo è di 4’05”. 14.26 In questo momento siamo in un tratto frastagliato di saliscendi. 14.22 Mancano 33 km a Mozzano. 14.18 I tredici in testa intanto proseguono di comune accordo. 14.15 A breve capiremo chi sarà il primo ad aver scollinato in zona Sarnano. 14.11 Ricordiamo chi sono i fuggitivi: Alessandro Fancellu, Alex Martin, Diego Pablo Sevilla (Eolo Kometa), Manuele Boaro (Astana Qazaqstan), Veljko Stojnic (Team ...

