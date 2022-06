LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: i fuggitivi iniziano a scattarsi in faccia. Il gruppo crede nel riaggancio a 10 km dalla fine (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Viene aggiornato il ritardo del gruppo sul traguardo di Ascoli Piceno: il differenziale corretto è di 1’45”. 15.29 Ultimo giro sul circuito di Ascoli Piceno! C’è un minuto tra i fuggitivi e il gruppo: come finirà? 15.27 Il gruppo è a solo un minuto dalla testa della corsa. 15.25 Scatti e controscatti in testa. 10 km al traguardo. 15.24 Ora il gruppo è tirato dalla Cycling Team Friuli Asd e dalla Work Service – Vitalcare. 15.21 Mancano 15 km all’arrivo. Il vantaggio in questo momento per i battistrada è di 2’48”. 15.18 Meno di 20 km al traguardo per i fuggitivi. 15.17 Ricordiamo chi sono i fuggitivi: Alessandro Fancellu, Alex Martin, Diego ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 Viene aggiornato il ritardo delsul traguardo di Ascoli Piceno: il differenziale corretto è di 1’45”. 15.29 Ultimo giro sul circuito di Ascoli Piceno! C’è un minuto tra ie il: come finirà? 15.27 Ilè a solo un minutotesta della corsa. 15.25 Scatti e controscatti in testa. 10 km al traguardo. 15.24 Ora ilè tiratoCycling Team Friuli Asd eWork Service – Vitalcare. 15.21 Mancano 15 km all’arrivo. Il vantaggio in questo momento per i battistrada è di 2’48”. 15.18 Meno di 20 km al traguardo per i. 15.17 Ricordiamo chi sono i: Alessandro Fancellu, Alex Martin, Diego ...

