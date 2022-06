Advertising

Il Foglio

si è precipitato nella capitale turca pochi giorni dopo una lunga telefonata che il ...avusoglu, lo incontrava nel palazzo presidenziale, Erdoan riceveva il dittatore venezuelano, NicolasE così Biden, già sotto tiro per le trattative con il regime di Nicolasin Venezuela e le ... All'origine della svolta preceduta in settimana da una visita di Sergei, il ministro degli ... Lavrov e Maduro alla corte di Erdogan e no, il grano non c’entra Il ministro degli Esteri turco ha detto che la road map approntata dall’Onu per stabilire un corridoio alimentare lungo il Mar Nero attraverso la Turchia è “ragionevole” e “fattibile”. Ma Kyiv precisa ...Turkey is one of a handful of places around the world – Russia and Iran are other friendly states – where Maduro is welcome amid U.S. sanctions on his country. Similarly, Russian Foreign Minister ...