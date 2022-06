“Larve e cavallette nei menu delle mense scolastiche” | l’ideona di Grillo contro le emissioni di CO2

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu — Non dormiranno sonni tranquilli finché non riusciranno a farci ingoiare a forza le loro belle cucchiaiate difritte eflambé all’insegna dell’ «alimentazione sostenibile»: ci si è messo pure Beppe, che sul suo blog ha trattato un focus sugli insetti commestibili arrivando a proporli come alternativa alla carne nei. «Circa 2.000 specie in tutto il mondo, molti dei quali ricchi di proteine, comedi mosca, vermi della farina, grilli, locuste». Esatto, il fondatore M5S — in linea con i desideri di mamma Ue — vorrebbe che i vostri figli si sfamassero con locuste e lombrichi.vuole gli insetti nei...