La guerra in Ucraina, Giletti e l’Italia divisa in due (Di mercoledì 8 giugno 2022) l’Italia non è più quel Paese in cui i Guelfi e Ghibellini se le davano di santa ragione pur di difendere le prerogative del Papato o dell’impero, dove, facendo un salto in avanti, la contrapposizione tra democristiani e comunisti ha segnato e marchiato la vita di due generazioni di italiani prima di sciogliersi come neve al sole dopo 10 novembre del 1989. Però, l’Italia continua a essere un Paese a cui piace dividersi a metà, da una parte quelli che facevano il tifo per Coppi e dall’altra con la medesima passione i fan di Bartali. Nell’Italiano medio convive un pensiero geneticamente un pensiero binario che prima si legittimava vicendevolmente nelle piazze, sui tornanti alpini, nelle urne o negli stadi e che oggi invece popola innanzi tutto la Rete. Ecco che dall’inizio del conflitto in Ucraina e, in particolare, dopo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 giugno 2022)non è più quel Paese in cui i Guelfi e Ghibellini se le davano di santa ragione pur di difendere le prerogative del Papato o dell’impero, dove, facendo un salto in avanti, la contrapposizione tra democristiani e comunisti ha segnato e marchiato la vita di due generazioni di italiani prima di sciogliersi come neve al sole dopo 10 novembre del 1989. Però,continua a essere un Paese a cui piace dividersi a metà, da una parte quelli che facevano il tifo per Coppi e dall’altra con la medesima passione i fan di Bartali. Nelno medio convive un pensiero geneticamente un pensiero binario che prima si legittimava vicendevolmente nelle piazze, sui tornanti alpini, nelle urne o negli stadi e che oggi invece popola innanzi tutto la Rete. Ecco che dall’inizio del conflitto ine, in particolare, dopo ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'E' una guerra curiosa: Zelensky parla con tutti, i leader si telefonano og… - GiovaQuez : Santoro: 'In Ucraina esisteva una guerra civile, in questa situazione si sono inseriti gli americani che hanno arma… - fattoquotidiano : La strategia del governo Draghi è fallita sul campo. Draghi aveva assicurato che l’invio delle armi avrebbe permess… - Presidente_SP : RT @Adnkronos: #Mentana ribadisce il suo no agli ospiti pro #Russia: 'Mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l'invasione r… - aldesiderio : Guerra in #Ucraina, la #Polonia armata. E il rapporto con gli Stati Uniti - on line Mappa Mundi con Fabrizio Maron… -