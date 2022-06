(Di mercoledì 8 giugno 2022) CASTELFIDARDO - 'Per una corretta procedura di rispetto delle norme, ci sono delleche abbiamo fatto presente da diversi mesi a chi di competenza. Purtroppo non siamo riusciti a ...

Advertising

corriereadriatico.it

CASTELFIDARDO - 'Per una corretta procedura di rispetto delle norme, ci sono delleche abbiamo fatto presente da diversi mesi a chi di competenza. Purtroppo non siamo riusciti a risolverle e di conseguenza la nostra attività non potrà essere esercitata regolarmente come ...... locale e stabilimento balneare al Poetto di Quartu, per una serie diedilizie scovate ... ed è chiarissimo il riferimento al blitz degli agenti della polizia Locale nel. Con i ... «Irregolarità al chiosco del Monumento»: la cooperativa Frolla non riapre l’attività