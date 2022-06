I russi spostano truppe dalla Siria a l’Ucraina ed Erdogan ne approfitta: pronta l’offensiva militare nelle aree curde del Nord (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da una parte c’è la volontà di saldare l’offensiva militare a una analoga operazione turca in corso contro il Pkk nel Kurdistan iracheno, ma è soprattutto in seguito alla notizia del ritiro di un certo numero di truppe russe dalla Siria che la Turchia ha annunciato nei giorni scorsi l’inizio di un’altra offensiva, sempre contro formazioni curde, nel Nord del Paese levantino, dilaniato da una guerra più che decennale. Alcune fonti militari turche hanno riferito a Middle East Eye che i preparativi per l’offensiva di Ankara nelle aree di Tal Rifaat e Manbij – fino ad alcuni anni fa sulla direttrice della cosiddetta “autostrada del jihad” che Ankara veniva accusata di aver reso piuttosto “scorrevole” – sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da una parte c’è la volontà di saldarea una analoga operazione turca in corso contro il Pkk nel Kurdistan iracheno, ma è soprattutto in seguito alla notizia del ritiro di un certo numero dirusseche la Turchia ha annunciato nei giorni scorsi l’inizio di un’altra offensiva, sempre contro formazioni, neldel Paese levantino, dilaniato da una guerra più che decennale. Alcune fonti militari turche hanno riferito a Middle East Eye che i preparativi perdi Ankaradi Tal Rifaat e Manbij – fino ad alcuni anni fa sulla direttrice della cosiddetta “autostrada del jihad” che Ankara veniva accusata di aver reso piuttosto “scorrevole” – sono stati ...

