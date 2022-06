(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo due salvezze tanto insperate quanto miracolose – una sotto la direzione di Italiano e una firmata– loda Luca, allenatore ex Udinese, già nello staff di Maurizio Sarri al Chelsea.era stato esonerato dai bianconeri nel corso della stagione, a dicembre, e sostituito dal suo vice Cioffi. Ora per lui un avventura sicuramente complicata – succedere a due allenatori che hanno raggiunto tutti gli obiettivi – ma altrettanto intrigante. Perè il giorno della risoluzione consensuale, poi l’annuncio di. L'articolo ilNapolista.

Gotti riparte dallo Spezia: sostituisce Thiago Motta Era stato esonerato dall'Udinese a dicembre.

dallo Spezia: i suoi numeri in Serie A Dopo l'esonero dalla panchina dell'Udinese arrivato lo scorso 7 dicembre, è pronto a tornare in una panchina di Serie A. Thiago Motta e lo Spezia sono pronti a salutarsi, con i liguri che pensano a come sostituto. Gotti ha sconfitto la concorrenza di diversi candidati, tra cui Andreazzoli e Farioli; l'ex allenatore dell'Udinese riparte dunque dalla Liguria, alla guida dei friulani ha totalizzato uno score di 25. L'Udinese riparte da Sottil: sarà lui il nuovo tecnico della squadra friulana Da Gotti a Sottil, passando per Cioffi.