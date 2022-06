“È bellissimo”. Stefano Tacconi, è la moglie Laura a spiegare cosa è successo in ospedale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Stefano Tacconi, le parole della moglie Laura Speranza. Ancora aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex portiere della Juverntus ed ex campione della Nazionale Azzurra. Dopo l’annuncio della nuova operazione a cui Stefano Tacconi si è sottoposto nella giornata di lunedì 6 giugno, le parole commosse di Laura. Stefano Tacconi è stato colpito improvvisamente da un’ischemia cerebrale lo scorso 23 aprile. Da quel giorno è ricoverato all’interno dell’ospedale di Alessandria. Nelle scorse ore una nuova delicata operazione chirurgica, notizia poi annunciata ufficialmente dal figlio Andrea con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Stefano Tacconi, il racconto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022), le parole dellaSperanza. Ancora aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex portiere della Juverntus ed ex campione della Nazionale Azzurra. Dopo l’annuncio della nuova operazione a cuisi è sottoposto nella giornata di lunedì 6 giugno, le parole commosse diè stato colpito improvvisamente da un’ischemia cerebrale lo scorso 23 aprile. Da quel giorno è ricoverato all’interno dell’di Alessandria. Nelle scorse ore una nuova delicata operazione chirurgica, notizia poi annunciata ufficialmente dal figlio Andrea con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram., il racconto ...

