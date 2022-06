Diga di Campolattaro | Maglione | “Acqua per tutta la Regione | De luca compensi il Sannio”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Che ladipossa rendere autonoma dal punto di vista delle forniture idriche l’interaCampania, così come il presidente Deha ammesso nel corso del Green Med Symposium, può solo essere connotato come un fattore positivo. Allo stesso tempo, però, è giusto che alvenga dato quello che gli spetta, anche come tributo al servizio prestato all’intero territorio campano“, così il deputato M5S Pasqualecommenta le dichiarazioni del governatore Vincenzo De, rilasciate nel corso del Salone della sostenibilità, presso la Stazione marittima di Napoli. “A tal proposito – prosegue il deputato – è necessario dare seguito alle parole e avviare quanto prima la progettazione e la conseguente ...

Abbiamo alle porte investimenti straordinari per il ciclo delle acque dalladia Benevento che - ha ricordato parlando con i giornalisti - rendera' autonoma dal punto di vista delle ...Il governatore campano ha ricordato che ''alle porte abbiamo investimenti straordinari per il ciclo delle acque dalladia Benevento che rendera' autonoma dal punto di vista delle ...