“Con lei Amici spacca” Maria De Filippi stavolta si è superata Che colpo | chi arriva al talent

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022)di scena diDeper22. Al momento ilshow è in vacanza per l’estate, ma il lavoro della padrona di casa e della redazione è sempre inarrestabile. E infatti sembra proprio che sia in serbo una grossissima sorpresa.si tratterebbe di un obiettivo clamoroso e se raggiunto, rappresenterebbe la novità più incredibile degli ultimi anni. Mancano ovviamente le conferme ufficiali, ma la voce è molto insistente e sta circolando con forza sul web in queste ore. A proposito diDe22, Anna Pettinelli potrebbe infatti lasciare ilshow. Voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che tra i professori potrebbero esserci sia addii che conferme. Si ipotizza ...