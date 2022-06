C’è un problema sulla Fabia Rally2 di Mikkelsen? Skoda indaga (Di mercoledì 8 giugno 2022) I due ritiri consecutivi di Andreas Mikkelsen in Portogallo e Sardegna hanno fatto suonare l’allarme in casa Skoda Motorsport. Ad affermarlo è stato il team manager del team Toksport Serkan Duru, che ha dichiarato che Skoda Motorsport indagherà sui problemi al motore occorsi al norvegese nei due appuntamenti in Portogallo e Sardegna. In Portogallo, il Source Leggi su rallyeslalom (Di mercoledì 8 giugno 2022) I due ritiri consecutivi di Andreasin Portogallo e Sardegna hanno fatto suonare l’allarme in casaMotorsport. Ad affermarlo è stato il team manager del team Toksport Serkan Duru, che ha dichiarato cheMotorsport indagherà sui problemi al motore occorsi al norvegese nei due appuntamenti in Portogallo e Sardegna. In Portogallo, il Source

Advertising

VittorioSgarbi : Mi pare che il dibattito sul “salario minimo”, in questo momento, sia da marziani. Il problema è come creare lavor… - Mov5Stelle : Evidentemente non si cercano lavoratori ma schiavi. Se un sussidio come il reddito di cittadinanza compete con un'… - silvia_sb_ : Niente, partono immancabili le polemiche perché ho scritto che se il #redditodicittadinanza funge da deterrente al… - Emilystellaemi2 : RT @FedericoGielle: @oliva_susy Non c'è stato nessun problema ! Tutto ok . Un vecchietto da viziare ! Grazie buona giornata .?? - CharlotteHeyw : RT @lucrispice: Non osate sentirvi in colpa, perché in qualsiasi tipo di rapporto si comunica. Si parla e ci si confronta. Se ti fidi di 4… -