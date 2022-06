Canone Rai, 600€ di multa dall’Agenzia delle Entrate: chi la riceverà (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’Agenzia delle Entrate invierà delle multe da 600 euro per alcune persone che non hanno fatto una comunicazione per quanto riguarda il Canone RAI Una delle imposte pagate più malvolentieri dagli italiani è quella del Canone RAI. L’imposta dal 2016, per volere del governo Renzi, è inglobata nella bolletta dell’elettricità dal momento che, si presume, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’Agenziainvieràmulte da 600 euro per alcune persone che non hanno fatto una comunicazione per quanto riguarda ilRAI Unaimposte pagate più malvolentieri dagli italiani è quella delRAI. L’imposta dal 2016, per volere del governo Renzi, è inglobata nella bolletta dell’elettricità dal momento che, si presume, L'articolo proviene da Consumatore.com.

