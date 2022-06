Belen annuncia un nuovo progetto per le donne che vogliono una taglia in meno

Advertising

è sempre più presa dal mondo della moda. Dopo Me Fui , marchio di beachwear creato con la ... nato in collaborazione sempre con Chechu ma pure col fratello Jeremias , l'argentina 37enne...... "E' una delle storie d'amore più belle che mi siano mai capitate" L'articolo Fabrizio Coronail matrimonio: "Rodriguez mi ha detto" sembra essere il primo su LaNostraTv . Condividi: ...Intervistato dal settimanale Chi Fabrizio Corona ha sfruttato l’occasione per fare un grande annuncio. Il re dei paparazzi infatti ... come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Belen spesso ...Io Sara la sposo, noi due ci sposiamo Sara è importante, è diversa, sì, lei è una storia importante per me. Fabrizio ha poi rivelato delle sue imminenti nozze e della voglia di trasferirsi in America: ...