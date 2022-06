Addio Inter | per Vecino c'è il Valencia di Gattuso

Advertising

FcInterNewsit : Sky - Lukaku-Inter: il Chelsea sta digerendo l'addio. Mkhitaryan, Dumfries e Dybala: il punto - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: 'La società non mi ha detto nulla, ho un contratto' #Bastoni allontana l'addio all'#Inter ???? - Interista810 : @Venom_1908 @Inter Eh Venom però diciamo addio a Bastoni così... - NapoliAddict : MERCATO - Il Chelsea apre al prestito di Lukaku all'Inter. Napoli, vicini Deulofeu e Ostigard. Inter, de Vrij verso… - Sneijderismo : RT @GoalItalia: 'La società non mi ha detto nulla, ho un contratto' #Bastoni allontana l'addio all'#Inter ???? -

Al Perugia, all', poi al Napoli insieme a Maradona. L'anima della squadra del primo scudetto ... La richiesta economica del belga trapelata dalla società somiglia molto alla scelta di un. ...Filo diretto cone Milan sul mercato I rapporti sono ottimi, ma non so ancora le strategie ... L'a sorpresa di Sabatini Ho parlato con Walter, è uno che capisce di calcio, ma non seguo le ...Romelu Lukaku vuole tornare all’Inter, lo ha fatto sapere al Chelsea. La novità dell’ultima ora gli ha restituito un sorriso; il club ha aperto alla cessione ma può avvenire, prestito compreso, solo a ...Al termine del match contro l'Ungheria, Alessandro Bastoni ha parlato del suo futuro, allontanando le voci di un addio all'Inter e di un possibile approdo in Premier League al Tottenham di Antonio Con ...