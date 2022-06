Advertising

Il Sole 24 ORE

Un "aspirapolvere oceanico": ecco l'ultimo ritrovato per la raccolta dei rifiuti nei marida un gruppo di ambientalisti anella Giornata Mondiale degli Oceani. Si chiama "Azure Fighter" ed è un modello di terza generazione."Il nostro prossimo passo sarà quello di testare ...K - Way, come si diceva, sarà inizialmenteai consumatori di Hong Kong attraverso l'e - ... è il commento di Samy Redjeb , amministratore delegato del gruppo Bluebell per, Hong Kong e ... A Taiwan presentato l'aspirapolvere oceanico "Azure Fighter" - Il Sole 24 ORE Roma, 8 giu. (askanews) - Un 'aspirapolvere oceanico': ecco l'ultimo ritrovato per la raccolta dei rifiuti nei mari presentato da un gruppo ...Adesso la Cina ci mette la faccia: più che invadere l’isola di Taiwan, la priorità è “sequestrare” Tsmc, l’azienda taiwanese leader del mercato globale dei microchip. La faccia è di ...