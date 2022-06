Vela Day 2022 al Circolo velico Kaukana (Di martedì 7 giugno 2022) Santa Croce Camerina – Uno straordinario successo. Solo per certi versi inaspettato. Sono stati, infatti, oltre 120 i partecipanti al Vela day 2022 che si è svolto nei giorni 2 e 5 giugno presso il Circolo velico Kaucana. La sede del Cvk ha ospitato gli appassionati e tutti coloro che si sono voluti cimentare per la prima volta con il mondo della Vela. Optimist, Wind surf, 555Fiv e catamarani hanno animato le acque antistanti la storica sede del Circolo con a bordo istruttori, atleti e soci che hanno accompagnato, al battesimo della Vela, un folto gruppo di persone che si è voluto scommettere di età compresa dai sei anni in su. E’ stata una bella manifestazione, così come negli auspici della Fiv, che ha fatto registrare un interesse molto elevato e che ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 7 giugno 2022) Santa Croce Camerina – Uno straordinario successo. Solo per certi versi inaspettato. Sono stati, infatti, oltre 120 i partecipanti aldayche si è svolto nei giorni 2 e 5 giugno presso ilKaucana. La sede del Cvk ha ospitato gli appassionati e tutti coloro che si sono voluti cimentare per la prima volta con il mondo della. Optimist, Wind surf, 555Fiv e catamarani hanno animato le acque antistanti la storica sede delcon a bordo istruttori, atleti e soci che hanno accompagnato, al battesimo della, un folto gruppo di persone che si è voluto scommettere di età compresa dai sei anni in su. E’ stata una bella manifestazione, così come negli auspici della Fiv, che ha fatto registrare un interesse molto elevato e che ...

