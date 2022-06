Uomini e Donne, Ida Platano non si dà pace: ''Anche se siamo distanti…'' (Di martedì 7 giugno 2022) Ida Platano e Gemma Galgani non riusciranno a trascorrere le vacanza insieme dopo Uomini e Donne, e la dama bresciana sembra molto triste per questo. Leggi su comingsoon (Di martedì 7 giugno 2022) Idae Gemma Galgani non riusciranno a trascorrere le vacanza insieme dopo, e la dama bresciana sembra molto triste per questo.

Advertising

luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - marattin : Guarderei a quanto di positivo c’è in questo tweet. La costruzione di una seria offerta politica liberal-democratic… - lauraboldrini : L'Italia introduca in tempi rapidi il #salariominimo, su cui nella notte l'Ue ha trovato l'accordo. Il nostro Paes… - albemilano : @Dep35022022 Mi viene in mente il caso di Odio gli uomini e in certi discorsi di donne americane fanno venire i bri… - MarteennSaVa : @thetrueshade @JFCmarco Il mio nuovo contante preferito?????? combattiamo per i diritti di noi uomini purtroppo tro… -