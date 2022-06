Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “A Severodonetsk nostri eroi tengono” (Di martedì 7 giugno 2022) Le forze ucraine a Severodonetsk hanno “ogni possibilità” di respingere i russi e di “essere forti”, “i nostri eroi mantengono le loro posizioni, duri scontri di strada continuano in città”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel 103esimo giorno di guerra in Ucraina, ha reso omaggio ai militari che stanno difendendo da giorni la roccaforte nella regione di Luhansk, dove i soldati russi hanno la superiorità numerica. Nel consueto discorso della notte, il presidente ucraino ha detto: “Lysychansk, Slovyansk, Bakhmut, Sviatohirya, Avdiivka, Kurakhove e altri obiettivi dei raid russi sono i punti più caldi del confronto oggi. L’esercito russo sta cercando di usare forze aggiuntive in direzione del Donbass, ma il Donbass ucraino resiste e resiste fermamente”. Poi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Le forze ucraine ahanno “ogni possibilità” di respingere i russi e di “essere forti”, “imanle loro posizioni, duri scontri di strada continuano in città”. Così il presidente ucraino Volodymyr, nel 103esimo giorno di guerra in, ha reso omaggio ai militari che stanno difendendo da giorni la roccaforte nella regione di Luhansk, dove i soldati russi hanno la superiorità numerica. Nel consueto discorso della notte, il presidente ucraino ha detto: “Lysychansk, Slovyansk, Bakhmut, Sviatohirya, Avdiivka, Kurakhove e altri obiettivi dei raid russi sono i punti più caldi del confronto oggi. L’esercito russo sta cercando di usare forze aggiuntive in direzione del Donbass, ma il Donbass ucraino resiste e resiste fermamente”. Poi ...

