Ultime Notizie – ‘La Dolce Vita’ di Fedez con Tananai e Mara Sattei: ecco il video (Di martedì 7 giugno 2022) Disponibile da oggi il video de ‘La Dolce Vita’, il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei per Columbia Records/Sony Music che, esattamente come le sue note, ci catapulta nell’atmosfera spensierata, allegra e divertente degli anni 60. Gli anni del boom economico, gli anni in cui la vacanza diventa un rito per tutti gli italiani: il mare, il sole, i ragazzi e le ragazze che giocano in spiaggia e ballano il twist. “La Dolce Vita” è la sintesi di tutto ciò. Un pezzo da ballare e cantare, un inno alla spensieratezza, alla gioia di vivere e alla voglia di innamorarsi. Il video, diretto da Olmo Parenti e prodotto da Borotalco.tv, è stato girato sulle spiagge di Rimini e oltre a Fedez, Tananai e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Disponibile da oggi ilde ‘La, il nuovo singolo diconper Columbia Records/Sony Music che, esattamente come le sue note, ci catapulta nell’atmosfera spensierata, allegra e divertente degli anni 60. Gli anni del boom economico, gli anni in cui la vacanza diventa un rito per tutti gli italiani: il mare, il sole, i ragazzi e le ragazze che giocano in spiaggia e ballano il twist. “LaVita” è la sintesi di tutto ciò. Un pezzo da ballare e cantare, un inno alla spensieratezza, alla gioia di vivere e alla voglia di innamorarsi. Il, diretto da Olmo Parenti e prodotto da Borotalco.tv, è stato girato sulle spiagge di Rimini e oltre ae ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - CISPorg : ??I rifugiati nel mondo sono oltre 82 milioni?? Salvare vite umane in situazioni di conflitti o disastri naturali è u… - italianfag23 : RT @7Robymar: - No, non ho letto le ultime notizie di mercato, perché me lo chiedi? -