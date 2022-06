UE | il caricabatterie sarà universale | “Le società si adeguino”

Leggi su diredonna

(Di martedì 7 giugno 2022) L’Unione Europea ha raggiunto l’accordo per introdurre il, che vada bene per tutti i telefoni cellulari, e non solo. Ad annunciarlo è la Commissione per il Mercato interno del Parlamento europeo, che con una direttiva prevede di utilizzare un punto di ricarica comune USB-C per tutti i dispositivi. Vi raccomandiamo... Il cellulare? Vietato ai minori di 12 anni Quindi, prestoin arrivo un unico protocollo software di ricarica che renderà interoperabili tra loro tutti i marchi hi-tech in commercio. Una decisione presa anche nell’ottica di ridurre i rifiuti elettronici: infatti, verrà sospesa anche alla vendita dinuovi, in modo che i consumatori potranno usare i loro vecchi cavi. La direttiva dovrebbe entrare in ...