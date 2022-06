Ucraina: Salvini, 'ho detto a tutti dell'incontro con ambasciatore Russo, anche a Draghi' (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu (Adnkronos) - dell'incontro con l'ambasciatore Russo "l'ho detto a tutti. A Draghi? Assolutamente sì, figurati". Lo ha detto Matteo Salvini a Mattino 5, su Canale 5. "A meno che oggi l'Italia non sia in guerra con qualcuno senza che noi lo sappiamo. Spero e penso proprio di no", ha aggiunto il leader della Lega. Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu (Adnkronos) -con l'"l'ho. A? Assolutamente sì, figurati". Lo haMatteoa Mattino 5, su Canale 5. "A meno che oggi l'Italia non sia in guerra con qualcuno senza che noi lo sappiamo. Spero e penso proprio di no", ha aggiunto il leadera Lega.

Advertising

matteorenzi : Mi fa male vedere come la drammatica vicenda ucraina sia trattata con superficialità solo per i sondaggi. L’invasio… - AndreaMarcucci : Chi si appresta a contestare la linea di Draghi il 21 giugno, contesta la linea dell'Ue. L'Italia dall'inizio della… - LegaSalvini : UCRAINA, #SALVINI: 'SE ASPETTIAMO LA PACE DI LETTA E DI MAIO SALTANO POSTI LAVORO' - TV7Benevento : Ucraina: Salvini, 'ho detto a tutti dell'incontro con ambasciatore Russo, anche a Draghi' - - TV7Benevento : Ucraina: Salvini, 'zero interessi a Mosca, altri hanno fatto accordi con Putin' - -