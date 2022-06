Traffico Roma del 07-06-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione in aumento illungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra Pontina e Tuscolana spostamenti regola in uscita dasulla tratto Urbano della A24 mentre si viaggia rallentati a causa delintenso su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni in da prestare attenzione su via Cipro per un tamponamento a catena vicino via Domenico Millelire stessa raccomandazione tra via Prenestina & via Avola vicino pratofiorito cantiere in Corso su via Casilina in questo caso non si escludono ulteriori rallentamenti nei prossimi ta di largo Galeazzi Alessi in direzione del Grappa riattivazione per la linea alta velocitàNapoli già dalle 14:30 con alla graduale ripresa del servizio dal ...